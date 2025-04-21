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Общество

Похолодание и дожди сменят жару в Нижнем Новгороде в конце недели

21 апреля 2025 10:40  [132] Общество
Нижегородскую область ждет похолодание и дожди в конце недели

Похолодание с дождями ожидается в Нижнем Новгороде в конце недели. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 21 апреля, будет по-прежнему солнечно и тепло: днем до +26 и ночью +14. 

Во вторник, 22 апреля, возможен небольшой дождь. Днём будет около +20, а ночью +6.

В среду, 23 апреля, еще сохранится теплая погода. Синоптики обещают до +22 днём и +10 в ночные часы.

Начиная с 24 апреля в регионе прогнозируется пасмурная погода с постепенным понижением температуры воздуха. Так, 24 апреля будет +18, а уже в пятницу, 25 апреля, похолодает до +13.

В выходные, 26 и 27 апреля, ожидается пасмурная погода, временами будут идти дожди. Дневная температура составит +7...+9, а ночью будет всего +3.

Ранее жителей Нижнего Новгорода предупредили о затяжной магнитной буре.

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