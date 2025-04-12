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Общество

Температура в Нижнем Новгороде стремится к рекорду начала XX века

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Температура в Нижнем Новгороде стремится к рекорду начала XX века

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода к концу недели ждет резкий переход к почти летней погоде. По прогнозам метеорологов, температура воздуха приблизится к значениям, зафиксированным более века назад.

Как сообщил специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец, в Центральной России, включая Нижний Новгород, в ближайшие дни ожидается устойчивое потепление. По его словам, Вербное воскресенье стало символическим завершением затянувшейся зимы.

"После недели с аномальными холодами и снегопадами климатический маятник резко качнется в обратную сторону — в сторону нехарактерного тепла", — написал Тишковец на своей странице в социальной сети. Он уточнил, что благодаря влиянию антициклона в регионе установится преимущественно ясная и сухая погода с уверенным ростом температуры.

По прогнозу синоптика, в воскресенье ожидается по-настоящему "летняя" ночь — температура не опустится ниже +9…+12 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +20.

Тем временем в Нижнем Новгороде продолжаются работы по приведению города в порядок после зимнего сезона. Как сообщили в городском департаменте благоустройства, коммунальные службы работают в усиленном режиме в рамках объявленного мэром Юрием Шалабаевым месячника по благоустройству.

"После погодных качелей, когда город накрыло снегом и температура резко упала, ситуация наконец стабилизируется. По поручению главы города мы наращиваем темпы работ, чтобы наверстать упущенное время", — отметили в департаменте.

Сейчас рабочие моют и очищают остановки и ограждения, подметают тротуары и проезжие части, собирают мусор. Также начались покраска лавочек и урн, подготовка клумб к сезону.

Особое внимание уделяется благоустройству памятных мест к 9 Мая. Все мемориалы в Нижнем Новгороде очищаются и приводятся в порядок, вместе с прилегающими территориями.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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