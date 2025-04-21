Режим повышенной готовности ввели из-за карстового провала в Сосновском районе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

На подъездной дороге к деревне Рогозино, расположенной в Сосновском муниципальном округе, образовался карстовый провал. В связи с этим на территории введён режим "Повышенная готовность". Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации округа.

По ее данным, опасный участок немедленно оградили, установили предупреждающие дорожные знаки. Движение транспорта перенаправлено по альтернативному маршруту.

Жителям населённых пунктов, находящихся рядом, сообщили о текущей ситуации. Как отметили в администрации округа, угрозы для близлежащих деревень на данный момент нет.

По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, продолжается обследование повреждённого участка. По завершении будет принято решение о сроках и способах восстановления дорожного полотна.

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