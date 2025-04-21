Ветеран Анна Ковалева на 103-м году ушла из жизни в Арзамасе Общество

Фото: Telegram-канал Александра Щелокова

Анна Ивановна Ковалева, ветеран Великой Отечественной войны из Арзамаса, ушла из жизни на 103-м году. О её кончине в своем телеграм-канале сообщил мэр Александр Щелоков.

Глава Арзамаса отметил, что не раз бывал у неё в гостях и всегда с глубоким уважением общался с этой сильной и мудрой женщиной. По его словам, Анна Ивановна была настоящей хранительницей памяти о войне — простой, но в то же время несущей в себе дух того времени, который нельзя забывать.

С началом Великой Отечественной войны Анна Ковалева добровольно ушла на фронт в качестве медсестры. Во время службы под Великими Луками медицинский эшелон, в котором она находилась, попал под удар вражеской авиации. Многие её сослуживицы погибли, но Анне удалось выжить. Она прошла всю войну и встретила Победу под Калининградом в звании лейтенанта медицинской службы.

За свои заслуги Анна Ивановна была награждена Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". После войны она прожила долгую и достойную жизнь, воспитала трёх дочерей, шестерых внуков и семерых правнуков.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске ушел из жизни участник первого парада Победы Владимир Рябчиков.