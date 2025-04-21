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Общество

III Всероссийский управленческий хакатон стартовал в Нижнем Новгороде

22 апреля 2025 10:59  [117] Общество
III Всероссийский управленческий хакатон стартовал в Нижнем Новгороде

Фото: Алена Коткова

Сегодня, 22 апреля, состоялось открытие III Всероссийского управленческого хакатона Next profi hackathon, направленного на установление контакта между студенческим сообществом и бизнесом. Об этом с места сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В открытии хакатона, организованного ННГУ в лице Ассоциации выпускников университета и проектного офиса Next profi в рамках федеральных программ "Приоритет-2030" и Startup, поучаствовали представители власти и вузов.

"Я очень рад, что идея совместить креатив молодых людей с опытом профессионалов удалась", – отметил в приветственном слове Роман Голубин, декан факультета социальных наук ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Участие в хакатоне принимают лучшие студенты и их наставники из Университета Лобавчевского, московского и нижегородского кампусов Высшей школы экономики, Калининградского государственного технического университета, МГТУ имени Н.Э. Баумана и других образовательных учреждений.

"Я считаю, что хакатон – хорошая возможность найти новые знакомства как с участниками хакатона, так и с партнерами. Возможно, получится познакомиться с будущими работодателями", – поделилась студентка второго курса НГТУ имени Р.Е. Алексеева Диана Артеева в беседе с НИА "Нижний Новгород".

Хакатон будет идти до 25 апреля. За это время студентам предстоит решить проблемы в сфере бизнеса и его оптимизации. В числе вопросов для обсуждения — маркетинг, HR- менеджмент, использование искусственного интеллекта на производстве и проч.

Оценивать работу студентов с предложенными кейсами предстоит экспертами в сфере бизнеса. По итогам мероприятия они дадут обратную связь участникам и будут совместно разрабатывать стратегии развития.

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Теги:
Вузы Хакатон
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