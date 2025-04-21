Григоренко: Баимский ГОК — пример стратегического партнерства государства и бизнеса Экономика

В Чукотском автономном округе стартовал этап активного строительства Баимского горнообогатительного комбината (Баимского ГОКа). Это первый в России ГОК с применением беспилотных технологий и интернета вещей при добыче медной руды. С ходом строительства Баимского ГОКа ознакомился зампред правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ, председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко во время своей рабочей поездки по объектам промышленного развития Дальнего Востока.

Комбинат возводят на территории Баимской рудной зоны, которая десятилетиями не разрабатывалась из-за сложных климатических условий, отсутствия инфраструктуры и технологий. Финансовую поддержку проекту оказывает государственная корпорация ВЭБ.РФ и синдикат коммерческих банков в рамках Фабрики проектного финансирования. Общий объем инвестиций превысит 1,1 трлн рублей.

«Баимский ГОК представляет собой сложный и крайне капиталоемкий проект. Его реализацию осложняют объективные факторы: полное отсутствие инфраструктуры, полярный климат и значительная удаленность от промышленных центров. В этой связи системное участие государства становится обязательным условием для реализации проекта. Ключевую роль в его финансировании играет ВЭБ.РФ. Это пример того, как бизнес и государство вместе решают стратегические задачи и добиваются результата даже там, где раньше это казалось невозможным», – сказал Дмитрий Григоренко.

При строительстве Баимского ГОКа применяются передовые технологии. В частности, под управлением интеллектуальной системы будут работать беспилотные карьерные самосвалы и буровые машины. Система в режиме реального времени анализирует рабочее пространство, передает данные в центральный диспетчерский пункт, где специальные алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют производственные процессы и маршруты техники. Впервые в медной отрасли будет использована технология прямой флотации, которая позволяет более эффективно перерабатывать руду, снижать отходы и потребление ресурсов. Такой подход обеспечивает высокую результативность, производственную безопасность и экологичность.

Дмитрий Григоренко подчеркнул, что Баимский проект не ограничивается строительством отдельного объекта, а предусматривает создание с нуля всей необходимой инфраструктуры для работы комбината – от автодорог, порта и энергокомплекса до жилого района.

Завершено строительство ключевых внутренних инфраструктурных объектов: взлетно-посадочной площадки, топливохранилища, линии электропередачи 110 кВ с подстанцией, внутриплощадочных дорог, первой очереди вахтового городка на 1,2 тыс. человек, транспортного центра в Билибино. Продолжается строительство внешних объектов инфраструктуры: порта Чаун, а также дороги и линии электропередач протяженностью более 400 км до месторождения.

«Баимский ГОК – уникальный по масштабу и эффектам проект. Он является самым крупным проектом, реализованным при участии ВЭБ.РФ и коммерческих банков в рамках Фабрики проектного финансирования. Механизмы господдержки, а также компетенции ВЭБ.РФ и банков-партнёров позволили повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки кредитования и распределить риски между участниками проекта», – отметил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

Промышленная эксплуатация Баимского ГОКа начнется с 2029 года. Проектная мощность комбината – около 70 млн медной руды в год.

Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. В 2021 году Правительство утвердило «дорожную карту» реализации проекта, обеспечив комплексное сопровождение на федеральном уровне.

Проект включён в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

Поддержка на региональном уровне включает налоговые льготы и упрощенные административные процедуры в рамках преференциального режима ТОР «Чукотка».

«Мы перешли от стадии проектирования к активному строительству. Объем инвестиций превысит 1,1 трлн рублей, из которых более 260 млрд уже освоены. Для нас важно, что федеральные институты и органы власти, оказывающие поддержку, видят высокий темп нашей работы в суровых условиях Крайнего Севера. Поддержка ВЭБ.РФ, в частности, – это не просто финансирование, а доверие к нашей стратегии, профессионализму команды и долгосрочному потенциалу проекта», – подчеркнул Георгий Фотин, генеральный директор ООО «УК Баимская».

Визит на Баимский ГОК состоялся при участии заместителя руководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина, зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Чукотского АО Владислава Кузнецова.

