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Общество

МЧС предупредило о грозах и ветре до 15 м/c в Нижегородской области

22 апреля 2025 13:04  [110] Общество
МЧС предупредило о грозах и ветре до 15 м/c в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Неблагоприятная погода ожидается в Нижегородской области 22 апреля. Экстренное предупреждение распространило нижегородское МЧС.

Согласно прогнозу, 22 апреля с 12 до 15 часов в регионе возможны грозы, а также усиления ветра до 15 м/с.

Такая же погода сохранится вечером и в первую половину ночи 23 апреля.

Нижегородских водителей просят снизить скорость. Во время дождя ухудшается видимость, автомобиль может скользить по шоссе. Также могут размываться обочины дорог.  

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область приходит аномальная жара.

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Теги:
МЧС Погода
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