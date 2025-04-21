МЧС предупредило о грозах и ветре до 15 м/c в Нижегородской области

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Неблагоприятная погода ожидается в Нижегородской области 22 апреля. Экстренное предупреждение распространило нижегородское МЧС.
Согласно прогнозу, 22 апреля с 12 до 15 часов в регионе возможны грозы, а также усиления ветра до 15 м/с.
Такая же погода сохранится вечером и в первую половину ночи 23 апреля.
Нижегородских водителей просят снизить скорость. Во время дождя ухудшается видимость, автомобиль может скользить по шоссе. Также могут размываться обочины дорог.
Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область приходит аномальная жара.
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