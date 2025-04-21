Пенсии за май нижегородцам начислят досрочно

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Пенсионеры, получающие выплаты через банки с 1 по 5 число каждого месяца, майские получат досрочно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Социальный фонд России.
В срок до 30 апреля будут выплачены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Деньги будут перечислены автоматически. С 6 мая выплаты снова будут приходить в соответствии с обычным графиком.
Для пенсионеров, чьи пенсии доставляются "Почтой России", ничего не изменится. Они получат свои средства в мае в установленные даты.
Как сообщалось ранее, нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы.
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