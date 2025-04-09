Нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы Общество

К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие в Нижегородской области, получат единовременные денежные выплаты. Перечисление средств запланировано до майских праздников — вместе с пенсией за апрель.

Средства поступят автоматически — оформлять дополнительные документы не потребуется. Выплаты производит Отделение Социального фонда России по Нижегородской области.

Размер выплаты составляет 80 тысяч рублей. Эта сумма предусмотрена федеральным законодательством и предоставляется в дополнение к ежегодным 10 тысячам рублей, которые ветераны получают ко Дню Победы.

Такую же выплату получат вдовы участников войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также граждане, награждённые знаками отличия: "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда".

Кроме того, по 55 тысяч рублей будет перечислено труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских лагерей.

Деньги поступят привычным способом — на банковские счета или будут доставлены почтой, в зависимости от способа получения пенсии.

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00.