Декоративное наследие ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде демонтируют

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Арт-объекты в виде огромных футбольных мячей уберут с улицы Бетанкура в Канавине. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.
Как пояснили в райадминистрации, в 2025 году на разделительном газоне проезжей части по Бетанкура планируют высадить 128 растений.
Также рабочие устроят газон на площади 5 670 кв. м.
"В связи с предстоящими работами было решено демонтированы мячи, которые к тому же за время эксплуатации выработали свой ресурс", - рассказали в канавинской администрации.
Напомним, что мячи установили в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу.
Ранее сообщалось, что на озеленение Канавинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода в 2025 году будет выделено почти 117 млн рублей.
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