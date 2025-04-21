Декоративное наследие ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде демонтируют Общество

Фото: телеканал "Кстати..."

Арт-объекты в виде огромных футбольных мячей уберут с улицы Бетанкура в Канавине. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.

Как пояснили в райадминистрации, в 2025 году на разделительном газоне проезжей части по Бетанкура планируют высадить 128 растений.

Также рабочие устроят газон на площади 5 670 кв. м.

"В связи с предстоящими работами было решено демонтированы мячи, которые к тому же за время эксплуатации выработали свой ресурс", - рассказали в канавинской администрации.

Напомним, что мячи установили в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу.

Ранее сообщалось, что на озеленение Канавинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода в 2025 году будет выделено почти 117 млн рублей.