Дороги Нижнего Новгорода начинают ремонтировать по нацпроекту Общество

В Нижнем Новгороде стартовали дорожные работы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД" 1 апреля.

В число участков, где уже начались подготовительные работы, вошли проспект Ленина (от администрации Ленинского района до улицы Новикова-Прибоя), улица Яблоневая (от Фруктовой до Деловой), улица Решетниковская (от Звездинки до Максима Горького) и улица Карла Маркса (от кольца на Бетанкура до школы №176). Завершить ремонт на этих объектах планируется осенью 2025 года.

Параллельно весной начнутся работы на улицах Кузбасской (от Московского шоссе до путепровода на 435 км Горьковской железной дороги), Удмуртской (от Игарской до того же путепровода) и Новикова-Прибоя (от Глеба Успенского до Игарской). Сдача этих объектов по контракту запланирована на осень 2026 года.

Также в этом году завершится ремонт проспекта Гагарина, начатый в прошлом сезоне. Осталось благоустроить прилегающие территории и обустроить тротуары. Продолжается капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста на улице Суздальской.

Как уточнили в ГУММиДе, на всех участках будет полностью обновлено дорожное покрытие, заменены бортовые камни, частично отремонтированы тротуары, установлены дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком. Подрядчик предоставляет пятилетнюю гарантию на все выполненные работы.

Контроль за качеством ремонта осуществляют как представители заказчика, так и общественные контролёры. В управлении подчеркнули, что эти работы являются важной частью развития транспортной инфраструктуры города и направлены на повышение комфорта и безопасности для всех участников движения.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни", в рамках которого ведётся ремонт, был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он включает 11 федеральных направлений и является продолжением ранее действовавших программ — "Безопасные качественные дороги", "Жильё и городская среда" и других. Проект охватывает развитие дорожного строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и повышение безопасности на дорогах.

Ранее мы рассказывали, что перечень дорог, подлежащих ремонту в текущем году, расширили.

Напомним также, что еще 24 участка дорог в Нижнем Новгороде в 2025 году будут отремонтированы по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".