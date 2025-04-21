Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2025 19:00  [95] Ветеринар Гламаздин рекомендует обезопасить собак от клещей с помощью акарицидов
22 апреля 2025 18:50  [131] Декоративное наследие ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде демонтируют
22 апреля 2025 18:29  [123] Нижегородцы отдают предпочтение двухкомнатным квартирам и загородным домам
22 апреля 2025 18:25  [224] Нижегородское минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина
22 апреля 2025 18:19  [104] Россия и Оман отменили визовый режим
22 апреля 2025 18:13  [142] Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска
22 апреля 2025 17:59  [129] Иностранные студенты почтили память погибших в годы ВОВ нижегородцев
22 апреля 2025 17:44  [201] Вывоз мусора в лес в Ардатове закончился предостережением Росприроднадзора
22 апреля 2025 17:24  [211] Старинный дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта на Короленко,18
22 апреля 2025 17:07  [220] Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов
Общество

Ветеринар Гламаздин рекомендует обезопасить собак от клещей с помощью акарицидов

22 апреля 2025 19:00  [95] Общество
Ветеринар Гламаздин рекомендует обезопасить собак от клещей с помощью акарицидов

С начала сезона уже более 15 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Эти опасные членистоногие представляют угрозу не только для людей, но и для домашних животных, особенно для собак. Как защитить себя и своих питомцев от болезней, которые могут переносить клещи, рассказал ветеринарный врач Игорь Гламаздин в интервью для телеканала "360".

Эксперт рекомендует избегать мест с высокой травой и кустарниками, чтобы собака не имела возможности контактировать с ними. Он также советует использовать специальные средства защиты, такие как капли и ошейники с акарицидами. Эти препараты обеспечивают защиту на срок от одного до двух месяцев и помогают предотвратить укусы клещей.

Если клещ всё же укусил собаку, важно как можно быстрее извлечь его хоботок из раны и обработать место укуса дезинфицирующим средством. Клещи могут передавать опасные заболевания, такие как пироплазмоз и бабезиоз, которые поражают красные кровяные клетки (эритроциты). Это может привести к разрушению эритроцитов и появлению симптомов, таких как красная моча (гемоглобинурия) и тяжёлое дыхание из-за недостатка кислорода.

Симптомы, на которые следует обратить внимание, включают появление крови в моче, повышение температуры, отказ от еды и игр. При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться за ветеринарной помощью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Собаки
Поделиться:
Новости по теме
21 апреля 2025 11:45  [386] Боррелиоз выявили у 3-летнего ребенка в Нижнем Новгороде
17 апреля 2025 17:33  [386] Рост обращений к медикам из-за клещей зафиксирован в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph