Ветеринар Гламаздин рекомендует обезопасить собак от клещей с помощью акарицидов Общество

С начала сезона уже более 15 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Эти опасные членистоногие представляют угрозу не только для людей, но и для домашних животных, особенно для собак. Как защитить себя и своих питомцев от болезней, которые могут переносить клещи, рассказал ветеринарный врач Игорь Гламаздин в интервью для телеканала "360".

Эксперт рекомендует избегать мест с высокой травой и кустарниками, чтобы собака не имела возможности контактировать с ними. Он также советует использовать специальные средства защиты, такие как капли и ошейники с акарицидами. Эти препараты обеспечивают защиту на срок от одного до двух месяцев и помогают предотвратить укусы клещей.

Если клещ всё же укусил собаку, важно как можно быстрее извлечь его хоботок из раны и обработать место укуса дезинфицирующим средством. Клещи могут передавать опасные заболевания, такие как пироплазмоз и бабезиоз, которые поражают красные кровяные клетки (эритроциты). Это может привести к разрушению эритроцитов и появлению симптомов, таких как красная моча (гемоглобинурия) и тяжёлое дыхание из-за недостатка кислорода.

Симптомы, на которые следует обратить внимание, включают появление крови в моче, повышение температуры, отказ от еды и игр. При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться за ветеринарной помощью.