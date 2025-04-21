Боррелиоз выявили у 3-летнего ребенка в Нижнем Новгороде

Боррелиоз выявили у трехлетнего ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.
По его словам, к педиатру Екатерине Куловой обратились родители трёхлетнего ребёнка. Ранее они заметили на коже малыша необычное образование, похожее на родинку, врач-хирург установил, что это клещ, и аккуратно его удалил. Однако после этого семья решила не проходить дополнительных обследований.
Спустя пять дней на месте укуса появилось красное кольцевидное пятно, а ребёнок начал жаловаться на боль в руке. При осмотре педиатр обнаружила увеличенный и болезненный подмышечный лимфоузел, что вызвало подозрение на боррелиоз. Диагноз подтвердился лабораторно.
Как объясняет Кулова, покраснение в виде кольца — это мигрирующая эритема, характерный симптом боррелиоза. А воспалённый лимфоузел указывает на то, что инфекция уже начала распространяться по организму.
Врач подчёркивает: начать лечение необходимо в течение первых 30 дней после укуса. В противном случае заболевание может перейти в хроническую форму и привести к серьёзным осложнениям.
Ранее сообщалось, что в регионе отмечается рост обращений к медикам из-за клещей.
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