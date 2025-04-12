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Общество

Рост обращений к медикам из-за клещей зафиксирован в Нижегородской области

17 апреля 2025 17:33  [36] Общество
Рост обращений к медикам из-за клещей зафиксирован в Нижегородской области

В медицинские учреждения Нижегородской области с начала сезона поступило 188 обращений по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи нападения зарегистрированы в 37 муниципалитетах региона, а также в нескольких районах Нижнего Новгорода — Приокском, Советском, Автозаводском, Московском и Сормовском.

Как уточнили в ведомстве, число обращений увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты провели лабораторное исследование 284 клещей. Из них 224 экземпляра были сняты с людей, остальные 60 — собраны с объектов окружающей среды.

По результатам анализов выявлено 48 заражённых клещей. В Шахунском округе обнаружен клещ, инфицированный вирусом энцефалита. Кроме того, зафиксированы 42 случая заражения боррелиями, четыре — анаплазмой и один — эрлихиями.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе и своевременно обращаться за медицинской помощью при укусе клеща.

Напомним, что в начале апреля от клещей были обработаны восемь парков Нижнего Новгорода.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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