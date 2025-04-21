Проект гостиницы на улице Нижегородской отклонили в региональном минграде Общество

Комиссия по землепользованию минграда Нижегородской области отклонила проект компании "Хмелевка" по открытию гостиницы на улице Нижегородской, 10а. Согласно информации, размещённой на сайте ведомства, инициатива не получила одобрения в связи с рядом нарушений.

Компания планировала переоборудовать существующее помещение, ранее предназначенное под банковские нужды и служебный гараж, в гостиницу. Проект предполагал размещение объекта в пристрое к 9-этажному жилому дому. По словам представителей компании, проект был призван восполнить дефицит номерного фонда в пиковые туристические сезоны.

Однако в минграде выступили против реализации проекта. В ведомстве отметили, что объект находится в пределах охранной зоны, где запрещено капитальное строительство и реконструкция с изменением параметров зданий. Кроме того, здание, в котором планировалось открытие гостиницы, на данный момент признано самовольной постройкой, и по этому факту ведётся судебное разбирательство.

Ситуация вызвала общественный резонанс ещё летом прошлого года. Тогда местные жители обратили внимание, что к зданию начали достраивать несколько этажей, а одна из новых стен оказалась в опасной близости от балконов жилого дома. Также сообщалось, что в результате строительных работ был перекрыт доступ к пожарной лестнице, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности жильцов.

Таким образом, проект гостиницы был отклонён как по градостроительным, так и по юридическим основаниям. Судебное разбирательство по поводу самовольной постройки продолжается.

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Нижнем Новгороде уже забронировано более 70% гостиничных номеров.