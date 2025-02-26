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Бизнес

Две новые гостиницы построят у площади Минина в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 11:47  [44] Бизнес

В центре Нижнего Новгорода планируется строительство двух гостиниц. Общественные слушания по внесению изменений в проект планировки территории в границах площади Минина и Пожарского, улиц Алексеевской, Пискунова и Варварской продлятся до 2 марта.  

Проект представило АО "Эстейт Инвест", которое планирует реализовать строительство в две очереди.  Первая включает снос ветхих зданий и хозяйственных построек в квартале у улицы Пискунова. На их месте появится гостиница переменной этажности (5, 7 и 8 этажей) на 120 номеров.  Вторая очередь затронет северную часть квартала, где ранее находился магазин "Книжный Новгород". Здесь построят отель высотой 5, 6 и 7 этажей на 100 номеров.  

Обе гостиницы будут оснащены подземными парковками, что должно снизить нагрузку на уличное движение в этой части города. Общая площадь участка застройки составляет 2,68 га.  

Проект пока находится на стадии публичных обсуждений. После их завершения может начаться разработка проектной документации и подготовка к строительству.

Ранее сообщалось, что инвестор получил разрешение на строительство гостиницы на Гребном канале.

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Теги:
Гостиницы Нижегородский район Туризм
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