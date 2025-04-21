ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 12:49  [68] Проект обновления Ботсада ННГУ все еще находится в стадии разработки
23 апреля 2025 12:33  [96] День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом
23 апреля 2025 12:16  [117] Памятник Сталину в Нижнем Новгороде решили пока не устанавливать
23 апреля 2025 12:00  [119] Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде 
23 апреля 2025 11:45  [177] Нижегородским семьям начнут платить до 1 млн рублей за рождение детей
23 апреля 2025 11:33  [111] Павловский округ первым в регионе завершил отопительный сезон
23 апреля 2025 11:09  [152] Более 260 контейнерных площадок в Нижнем Новгороде оборудованы камерами
23 апреля 2025 10:59  [159] Юные художники из Нижегородской области вышли в финал всероссийского конкурса
23 апреля 2025 10:52  [146] Озвучены итоги проверки Чкаловской лестницы после Кубка мира по айс-кроссу
23 апреля 2025 10:43  [165] Проект гостиницы на улице Нижегородской отклонили в региональном минграде
Общество

Павловский округ первым в регионе завершил отопительный сезон

23 апреля 2025 11:33  [111] Общество
Павловский округ первым в регионе завершил отопительный сезон

Фото: Кира Мишина

Павловский округ стал первым муниципалитетом в Нижегородской области, завершившим отопительный сезон. Об этом сообщили в администрации округа, отвечая на обращения жителей в социальных сетях.

Нижегородцы выразили обеспокоенность тем, что отопление было отключено при прогнозируемом похолодании. В ответ представители администрации Павловского района пояснили, что решение об окончании отопительного сезона принято в соответствии с действующим законодательством: при среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд отопление может быть отключено.

"В Павловском округе отопительный сезон завершился 22 апреля в соответствии с установленными нормативами", — подчеркнули в администрации.

В то же время местные власти заверили, что готовы возобновить подачу тепла в случае резкого ухудшения погодных условий.

Напомним, что в Нижнем Новгороде пока не планируется отключать отопление. Ранее в нижегородском "Теплоэнерго" сообщали о переходе на пониженные режимы отопления.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Павловский район
Поделиться:
Новости по теме
12 апреля 2025 09:49  [1334] Отопление в домах Нижнего Новгорода могут отключить только в мае
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph