Отопление в домах Нижнего Новгорода могут отключить только в мае

В Нижнем Новгороде отключение отопления в 2025 году, вероятнее всего, произойдет в конце апреля или в начале мая. Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды от сервиса "Яндекс Погода".
Как правило, тепло в домах перестают подавать, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 градусов в течение как минимум пяти суток подряд. Согласно текущим метеосводкам, такие погодные условия в городе установятся не раньше конца апреля.
Апрельская погода в регионе оказалась нестабильной: сначала пришла сильная оттепель, затем сменившаяся резким похолоданием с ночными минусовыми температурами и снегопадом. На ближайшей неделе ожидается очередное потепление, однако синоптики пока не берутся точно сказать, насколько оно окажется продолжительным.
В связи с этим не исключено, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится только в мае.
Ранее сообщалось, что в апреле еще возможны снегопады и заморозки. Такое заявление сделала синоптик Ольга Мокеева.
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