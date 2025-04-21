Проект обновления Ботсада ННГУ все еще находится в стадии разработки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Проект преобразования ботанического сада ННГУ имени Лобачевского пока находится в стадии разработки. Это следует из ответа пресс-службы вуза на запрос редакции НИА "Нижний Новгород".

Ровно год назад директор ботсада Александр Широков представил концепцию развития зоны свободного посещения. Согласно озвученным тогда планам, на территории площадью около 4 га со стороны улицы Академика Сахарова планируется создать благоустроенное шоу-пространство. В проект входят фотозоны, площадка для свадебных церемоний с возможностью выездной регистрации брака на 90 человек, зона для пикников, экопросвещения, а также участки с многолетними травянистыми растениями и сад камней с сухим ручьем. Предусмотрены зоны активного и спокойного отдыха, а также аллеи с красивоцветущими многолетниками под пологом существующих деревьев.

Одним из ключевых элементов обновления станет новая оранжерея с возможностью смены экспозиций в зависимости от времени года. Каждый экспонат будет сопровождён QR-кодом, с помощью которого посетители смогут получить подробную информацию о растении без участия экскурсовода. По словам Широкова, новая оранжерея станет аналогом московского "Аптекарского огорода" — ботанического сада МГУ.

Весной 2024 года, к 90-летию Ботанического сада, университет начал подготовительную работу по его преобразованию. В вузе отметили, что ранее сад развивался преимущественно как генный банк и научный центр, что ограничивало его доступность для широкой публики. Теперь же планируется сделать часть территории открытой и привлекательной для горожан и туристов.

Разрабатываемая концепция охватывает широкий спектр инфраструктурных изменений: реконструкцию электросетей и котельной, ремонт дорожного покрытия улиц "Ботанический сад" и "Спасская", устройство двух парковок — у оранжерей и дендрария — для приёма экскурсионных автобусов, обустройство санитарных зон, прокладку тропиночной сети с различными покрытиями, газификацию административного здания, установку беседок и скамеек.

Отдельным направлением станет создание виртуального эко-музея "Ботанический сад ННГУ". По замыслу разработчиков, он позволит любому человеку — от жителей Нижнего Новгорода до космонавтов на орбитальной станции — в онлайн-режиме наблюдать, например, за суточным цветением магнолии Эша.

На текущем этапе специалисты университета продолжают анализировать поступающие предложения и формировать окончательный план развития. В вузе подчеркивают: Ботсад ННГУ должен стать одной из визитных карточек Нижнего Новгорода.

Ожидается, что реализация проекта завершится к 2030 году. Однако, как уточнил директор ботсада, приступить к строительным работам удастся не раньше, чем будет построен дублёр проспекта Гагарина. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 130 млн рублей. Но такая цифра была озвучена год назад. Возможно, на реализацию задуманного потребуется еще больше денег.

Справка:

Ботанический сад ННГУ — памятник природы регионального значения и особо охраняемая природная территория. Это крупнейший в Поволжье ботанико-экологический научный центр, занимающий площадь 35,2 га. На его территории произрастают около 5000 видов, форм и сортов растений, включая редкие и исчезающие.

Коллекции Ботсада имеют высокую научную, культурную и историческую ценность. Здесь представлены более 500 видов, занесённых в Красные книги России и других стран, а также в Красный список Международного союза охраны природы. Среди уникальных собраний — старейшая в России коллекция вересковых с авторскими гибридами рододендронов, а также обширная коллекция орхидей, включая тропические и открытого грунта.

На базе ботанического сада работает единственный в стране Центр циприпедиумов открытого грунта. В закрытых помещениях выращиваются редкие тропические и субтропические растения, находящиеся под угрозой исчезновения в природе.