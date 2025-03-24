Первоцветы-эфемероиды зацвели в Ботсаду ННГУ Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Первые цветы-эфемероиды зацвели на территории Ботанического сада Института биологии и биомедицины ННГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Эфемероиды – растения, цветущие в ограниченный период времени, обычно ранней весной. После цветения листья засыхают и растения уходят на покой до следующей весны.

В начале марта в дендрарии ННГУ зацвели подснежники. Подснежник также известен как Галантус Элвиса. Он назван в честь английского биолога Генри Джона Элвиса, открывшего этот цветок в 1874 году в Турции. Растение родом из Юго-Восточной Европы и Малой Азии, где его называют "снежная капля" из-за появляющихся над снегом белых бутонов.

А на прошлой неделе зацвели крокусы, их также называют Шафраном. Растение родом с Пиренейских гор и Альп. Сорта шафрана нередко используется в цветоводстве.

Ранее сообщалось, сотрудники Ботанического сада рассказали, можно ли есть тюльпаны.