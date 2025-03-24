Первоцветы-эфемероиды зацвели в Ботсаду ННГУ

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Первые цветы-эфемероиды зацвели на территории Ботанического сада Института биологии и биомедицины ННГУ, сообщили в пресс-службе вуза.
Эфемероиды – растения, цветущие в ограниченный период времени, обычно ранней весной. После цветения листья засыхают и растения уходят на покой до следующей весны.
В начале марта в дендрарии ННГУ зацвели подснежники. Подснежник также известен как Галантус Элвиса. Он назван в честь английского биолога Генри Джона Элвиса, открывшего этот цветок в 1874 году в Турции. Растение родом из Юго-Восточной Европы и Малой Азии, где его называют "снежная капля" из-за появляющихся над снегом белых бутонов.
А на прошлой неделе зацвели крокусы, их также называют Шафраном. Растение родом с Пиренейских гор и Альп. Сорта шафрана нередко используется в цветоводстве.
Ранее сообщалось, сотрудники Ботанического сада рассказали, можно ли есть тюльпаны.
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