Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 апреля 2025 13:15  [102] Правнучку Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение правил для иноагентов
23 апреля 2025 10:23  [528] Что известно о задержании депутата ЗСНО Дмитрия Колыванова
23 апреля 2025 10:00  [159] Мошенники выманили у 79-летнего жителя Сарова более 4 млн рублей
23 апреля 2025 09:30  [247] Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве
23 апреля 2025 06:00  [256] Экс-пристава осудят за снятие ареста с квартиры родственника в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 20:30  [327] Трупы животных нашли в квартире у неадекватного нижегородца
22 апреля 2025 20:08  [303] Мошенник развел нижегородку на 2 млн рублей под видом продажи авто
22 апреля 2025 19:45  [318] Падение трубы на сварщика в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом
22 апреля 2025 15:57  [291] Подрядчик похитил 1,2 млн рублей при капремонте школы в Дивееве
22 апреля 2025 13:43  [310] Рабочий в Сормове упал с крыши и тяжело травмировался
Происшествия

Правнучку Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение правил для иноагентов

23 апреля 2025 13:15  [102] Происшествия
Правнучку Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение правил для иноагентов

Правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* в очередной раз оказалась в центре внимания правоохранительных органов в связи с нарушением законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал "360".

Таганский районный суд столицы вынес решение по административному делу в отношении Богдановой. Её признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") за распространение материалов через средства массовой информации и в сети Интернет без указания статуса иностранного агента. Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта на Богданову был составлен протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в интернете. Это уже второе нарушение: в феврале правнучку Чкалова также привлекли к ответственности и оштрафовали также на 45 тысяч рублей.

Напомним, в отношении Богдановой также возбуждены уголовные дела. В 2024 году правоохранительные органы объявили Богданову в международный розыск по подозрению в публичных призывах к терроризму после интервью Олегу Кашину* и из-за заявлений на интернет-дебатах в Израиле. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве и заявила, что такая атака "привела бы в чувство" жителей столицы и стала бы "прекрасным завершением" конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Минюст внёс нижегородского блогера Мари Говори в реестр иноагентов.

*Физические лица, признанные иноагентами в России

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валерий Чкалов иноагент Штраф
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 17:55  [796] Нижегородский суд оштрафовал брата Немцова за непредоставление отчетов иноагента
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph