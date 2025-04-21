Правнучку Валерия Чкалова оштрафовали за нарушение правил для иноагентов Происшествия

Правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* в очередной раз оказалась в центре внимания правоохранительных органов в связи с нарушением законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал "360".

Таганский районный суд столицы вынес решение по административному делу в отношении Богдановой. Её признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") за распространение материалов через средства массовой информации и в сети Интернет без указания статуса иностранного агента. Ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта на Богданову был составлен протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в интернете. Это уже второе нарушение: в феврале правнучку Чкалова также привлекли к ответственности и оштрафовали также на 45 тысяч рублей.

Напомним, в отношении Богдановой также возбуждены уголовные дела. В 2024 году правоохранительные органы объявили Богданову в международный розыск по подозрению в публичных призывах к терроризму после интервью Олегу Кашину* и из-за заявлений на интернет-дебатах в Израиле. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве и заявила, что такая атака "привела бы в чувство" жителей столицы и стала бы "прекрасным завершением" конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Минюст внёс нижегородского блогера Мари Говори в реестр иноагентов.

*Физические лица, признанные иноагентами в России