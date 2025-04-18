Минюст внес нижегородского блогера Мари Говори в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов блогера из Нижнего Новгорода Мари Говори, известную также как Мария Чистякова*.
Ранее, в 2021 году, Чистякову заподозрили в оскорблении чувств верующих после публикации фотографии, на которой она позирует в нижнем белье с изображением Богородицы. В 2022 году стало известно, что девушка покинула Россию и находится в Эстонии.
Напомним, что в Москве на Дарью Богданову*, правнучку летчика-испытателя Валерия Чкалова, также признанную иноагентом, составили второй административный протокол за отсутствие соответствующей маркировки в интернете.
Кроме того, Советский районный суд Нижнего Новгорода назначил штраф в размере 30 тысяч рублей двоюродному брату Бориса Немцова. Причиной стало то, что он не предоставил отчет в региональное управление Минюста, как того требует законодательство для лиц, признанных иностранными агентами.
* Признана в России иностранным агентом
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