Метростроители приступили к монтажу щита на Сенной площади

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Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса стартовал на площади Сенной в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале "МетроНН".
Отмечается, что установка головной части, включая ротор и технологические тележки, является непростой технологической операцией и требует высокой точности и слаженной работы специалистов.
После завершения сборки и пуско-наладочных работ щит сможет приступить к проходке второго перегонного тоннеля в сторону площади Свободы. Это приближает завершение важного этапа строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода и позволит расширить транспортную инфраструктуру города.
Ранее сообщалось, что проект продления линии метрополитена до площади Сенной в Нижнем Новгороде будет повторно направлен на госэкспертизу.
Проект строительства метро был назван ключевым для Нижнего Новгорода.
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