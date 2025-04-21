Метростроители приступили к монтажу щита на Сенной площади Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса стартовал на площади Сенной в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале "МетроНН".

Отмечается, что установка головной части, включая ротор и технологические тележки, является непростой технологической операцией и требует высокой точности и слаженной работы специалистов.

После завершения сборки и пуско-наладочных работ щит сможет приступить к проходке второго перегонного тоннеля в сторону площади Свободы. Это приближает завершение важного этапа строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода и позволит расширить транспортную инфраструктуру города.

Ранее сообщалось, что проект продления линии метрополитена до площади Сенной в Нижнем Новгороде будет повторно направлен на госэкспертизу.

Проект строительства метро был назван ключевым для Нижнего Новгорода.