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Общество

Метростроители приступили к монтажу щита на Сенной площади

23 апреля 2025 13:32  [81] Общество
Метростроители приступили к монтажу щита на площади Сенной

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса стартовал на площади Сенной в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале "МетроНН".

Отмечается, что установка головной части, включая ротор и технологические тележки, является непростой технологической операцией и требует высокой точности и слаженной работы специалистов.

После завершения сборки и пуско-наладочных работ щит сможет приступить к проходке второго перегонного тоннеля в сторону площади Свободы. Это приближает завершение важного этапа строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода и позволит расширить транспортную инфраструктуру города.

Ранее сообщалось, что проект продления линии метрополитена до площади Сенной в Нижнем Новгороде будет повторно направлен на госэкспертизу.

Проект строительства метро был назван ключевым для Нижнего Новгорода.

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Теги:
Метро Строительство
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