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Общество

Две объездные дороги сделают на улице Родионова из-за строительства метро

26 февраля 2025 10:54  [94] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Две объездные дороги появятся на улице Родионова в Нижнем Новгороде около стройплощадки метрополитена.

Как сообщает Telegram-канал "МетроНН", первый четырехполосный объезд пройдет вблизи многоквартирных домов. По этой дороге ожидается автомобильный поток с улицы Большой Печерской на Родионова.

Кроме того, еще один двухполосный объезд возведут в районе частного сектора, с выходом на Казанскую набережную к колесу обозрения.

Общая длина двух дорог составит 1,036 км. Ожидается, что работы по выносу сетей и прокладке обоих временных проездов завершатся в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае. Хуснуллин поручил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Дороги Метро Ремонтные работы
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