Две объездные дороги сделают на улице Родионова из-за строительства метро

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Две объездные дороги появятся на улице Родионова в Нижнем Новгороде около стройплощадки метрополитена.
Как сообщает Telegram-канал "МетроНН", первый четырехполосный объезд пройдет вблизи многоквартирных домов. По этой дороге ожидается автомобильный поток с улицы Большой Печерской на Родионова.
Кроме того, еще один двухполосный объезд возведут в районе частного сектора, с выходом на Казанскую набережную к колесу обозрения.
Общая длина двух дорог составит 1,036 км. Ожидается, что работы по выносу сетей и прокладке обоих временных проездов завершатся в сентябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае. Хуснуллин поручил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде.
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