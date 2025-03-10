Шахту метро на площади Свободы должны построить до конца июля Общество

Шахту метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде должны построить до конца июля. Об этом говорится в конкурсной документации "Моспроекта-3", размещенной на портале госзакупок.

Заказчик предлагает выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству форшахты, ограждающих конструкций ("Стена в грунте"), обвязочной балки, земляных работ, креплению котлована станции "Площадь Свободы" на участке линии метрополитена "от тупиков за станцией "Горьковской" до станции "Сенная".

На эти работы планируется потратить почти 438,2 млн рублей. Сроки выполнения указаны с 4 мая по 29 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что на строительство котлована станции метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде, а еще 2,1 млрд рублей - на работы, в том числе перенос инженерных коммуникаций, на станции "Сенной".