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Усилен контроль за гаджетами на вокзалах и в аэропорту Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по ПФО.
На рабочей встрече с представителями туристического бизнеса руководство регионального линейного управления МВД России на транспорте сделало акцент на изменениях в правилах досмотра на объектах транспорта.
Согласно новым требованиям, все пассажиры обязаны предъявлять свои электронные устройства — в том числе телефоны и ноутбуки — в рабочем состоянии.
Кроме того, владельцам ноутбуков теперь необходимо заранее извлекать их из сумок или чемоданов и включать по требованию сотрудников контроля.
Как подчеркнули представители МВД, эти меры направлены на повышение уровня безопасности и предотвращение возможных угроз.
Ранее сообщалось, что в Сергачском и Ардатовском районах Нижегородской области запущены в эксплуатацию два пункта весогабаритного контроля.
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