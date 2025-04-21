Усилен контроль за гаджетами на вокзалах и в аэропорту Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Усилен контроль за гаджетами на вокзалах и в аэропорту Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по ПФО.

На рабочей встрече с представителями туристического бизнеса руководство регионального линейного управления МВД России на транспорте сделало акцент на изменениях в правилах досмотра на объектах транспорта.

Согласно новым требованиям, все пассажиры обязаны предъявлять свои электронные устройства — в том числе телефоны и ноутбуки — в рабочем состоянии.

Кроме того, владельцам ноутбуков теперь необходимо заранее извлекать их из сумок или чемоданов и включать по требованию сотрудников контроля.

Как подчеркнули представители МВД, эти меры направлены на повышение уровня безопасности и предотвращение возможных угроз.

Ранее сообщалось, что в Сергачском и Ардатовском районах Нижегородской области запущены в эксплуатацию два пункта весогабаритного контроля.