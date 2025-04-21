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Общество

Свыше 100 российских предприятий вошли в федеральный реестр утилизаторов

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Свыше 100 российских предприятий вошли в федеральный реестр утилизаторов

Фото: РЭО

В 2024 году в России был запущен реестр утилизаторов, куда обязаны внести свои данные все компании, занимающиеся переработкой отходов в рамках системы расширенной ответственности производителей (РОП). Эта система требует от производителей и импортёров заключать договоры на утилизацию исключительно с организациями, зарегистрированными в реестре, что гарантирует соответствие переработки товаров и упаковки законодательству.

По информации, озвученной телеканалом "360", на текущий момент в реестре значится 115 компаний, специализирующихся на переработке различных видов отходов: алюминия, бумаги, пластика, стекла, древесины, аккумуляторов, электроники, текстиля, автомобильных шин, комбинированной упаковки и нефтепродуктов. Общий объём перерабатываемых ресурсов ежегодно превышает 6 миллионов тонн.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Ирина Тарасова сообщила, что реестр активно пополняется новыми участниками. Среди ведущих предприятий, включённых в реестр, выделяются крупные компании, такие как вологодский "Сухонский картонно-бумажный комбинат" и "Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова", которые перерабатывают мукулатуру в объёме свыше 320 тысяч тонн в год.

Небольшие предприятия также прошли проверки и были зарегистрированы в реестре. Например, нижегородское "МагистральИнвест" перерабатывает до 98,1 тонны стекла ежегодно, а ООО "АЮ" в Татарстане — до 317 тонн полимеров.

Система РОП предусматривает постепенное увеличение обязательств по переработке упаковки: к 2025 году этот показатель должен достигнуть 55%, к 2026 году — 75%, а к 2027 году — 100%.

Напомним, в России утверждён перечень товаров с обязательным использованием вторсырья, который начало действовать с этого года. В частности, использование вторичного сырья станет обязательным при производстве цемента, почвогрунтов, кирпичей, покрытий из резиновой крошки, гранул и брикетов из дерева, древесно-стружечных плит, коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ.

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Теги:
Мусор РЭО Экология
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