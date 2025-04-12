Приложение для водителей мусоровозов используют 85 регионов России Общество

Фото: РЭО

К приложению "Водитель ТКО" подключились 85 регионов РФ, сообщил заместитель министра природы Денис Буцаев на по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которое прошло 15 апреля под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Региональным властям было поручено обеспечить подключение всех региональных операторов к приложению, которое позволяет водителям мусоровозов делать фото площадок до и после вывоза отходов, которые анализирует нейросеть для оценки качества работы.

По информации телеканала "360", все регионы подключились к приложению, но только 80 размещают фото регулярно, а в 21 регионе фотографии не появлялись за последние семь дней. Лидеры по использованию: Удмуртия, Магаданская, Саратовская области и Санкт-Петербург (около 40% контейнеров).

Приложение, напомним, создано Российским экологическим оператором. Нижегородская область стала пилотным регионом для применения датчиков в сфере ТКО

Официально проект запущен в октябре 2024 года. Водители мусоровозов используют его для фотографирования площадок до и после вывоза отходов. Фотографии попадают в цифровую систему РЭО, где их анализирует нейросеть, что позволяет получить объективную оценку качества вывоза отходов в каждом регионе.