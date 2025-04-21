Судебный иск из-за протечек к подрядчику стадиона "Нижний Новгород" отклонили Спорт

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска нижегородской Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий к АО "Стройтрансгаз" по делу, связанному с ремонтом стадиона "Нижний Новгород". Об этом стало известно из материалов судебной картотеки, однако мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Дирекция требовала взыскать с генподрядчика строительства нижегородского стадиона 31,025 млн рублей, а также обязать его устранить протечки, возникающие в помещениях стадиона после дождей. В свою защиту "Стройтрансгаз" заявил о несогласии с исковыми требованиями и сослался, в частности, на истечение срока давности привлечения к ответственности.

Суд не только отказал в удовлетворении иска, но и обязал истца — нижегородское государственное учреждение — компенсировать АО "Стройтрансгаз" 2,5 млн рублей, потраченных на проведение строительной экспертизы.

Таким образом, на текущий момент претензии к подрядчику признаны необоснованными, однако окончательные выводы можно будет сделать после публикации полного текста судебного решения с указанием мотивов отказа.

Ранее сообщалось, что ремонт нижегородского стадиона "Радий" продолжится в 2025 году.