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Спорт

Судебный иск из-за протечек к подрядчику стадиона "Нижний Новгород" отклонили

23 апреля 2025 19:00  [41] Спорт
Судебный иск к подрядчику стадиона Нижний Новгород из-за протечек отклонили

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска нижегородской Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий к АО "Стройтрансгаз" по делу, связанному с ремонтом стадиона "Нижний Новгород". Об этом стало известно из материалов судебной картотеки, однако мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Дирекция требовала взыскать с генподрядчика строительства нижегородского стадиона 31,025 млн рублей, а также обязать его устранить протечки, возникающие в помещениях стадиона после дождей. В свою защиту "Стройтрансгаз" заявил о несогласии с исковыми требованиями и сослался, в частности, на истечение срока давности привлечения к ответственности.

Суд не только отказал в удовлетворении иска, но и обязал истца — нижегородское государственное учреждение — компенсировать АО "Стройтрансгаз" 2,5 млн рублей, потраченных на проведение строительной экспертизы.

Таким образом, на текущий момент претензии к подрядчику признаны необоснованными, однако окончательные выводы можно будет сделать после публикации полного текста судебного решения с указанием мотивов отказа.

Ранее сообщалось, что ремонт нижегородского стадиона "Радий" продолжится в 2025 году.

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Теги:
Стадион Суд
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