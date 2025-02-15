Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут выставить на торги в рамках КРТ Спорт

Стадион "Водник" на Алексеевской улице Нижнего Новгорода могут выставить на торги в рамках комплексного развития территории (КРТ). Как сообщила и.о. главы регионального минграда Дарья Шунаева на профильном комитете ЗСНО, уже готов мастер-план, который включает в себя реконструкцию стадиона и ФОКа.

Инвестора определят на торгах. После реконструкции он передаст спортобъекты в собственность города. Затем инвестор получит право на строительство жилья вокруг стадиона.

Отметим, что площадь перспективной территории составляет 4,82 гектара. Градостроительный потенциал оценивается в 38 тысяч кв. метров.

Напомним, что разговоры о необходимости реконструировать стадион в центре Нижнего Новгорода ведутся уже более десяти лет. В 2009 году его в рамках инвестконтракта передали ООО "Пересвет-Регион-НН". Но инвестор, ссылаясь на финансовый кризис, отказался от реконструкции стадиона. Потом власти пообещали завершить первый этап реконструкции "Водника" в 2012 году.

В марте 2013 года мэрия сообщила о планах по выделению 1,2 млрд рублей на реконструкцию "Водника" в рамках реализации долгосрочной целевой программы по развитию спорта в Нижнем Новгороде на 2013-2017 годы. Благоустройство должно было завершиться в 2014 году.

В июне 2017 года городские власти собирались включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако в ноябре в горадминистрации сказали, что стадион не войдет в список территорий для благоустройства по федеральной программе.

В феврале 2019 года прошел семинар "Стадион Водник. Проблемы и перспективы", организованный Центром прикладной урбанистики, на котором нижегородцы озвучили свои предложения по благоустройству данной территории. В 2020 году на их основе разрабатывалась концепция благоустройства, которая так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что в Сарове планируется планируется провести второй аукцион КРТ.



