Новые футбольные поля появятся в Нижегородской области Спорт

В 2025 году в Нижегородской области начнется строительство новых футбольных полей и обновление спортивной инфраструктуры. Министерство спорта региона сообщило ИА "Время Н", что проект футбольного поля "Академии 52" в Бору получил положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно оценке экспертов, сметная стоимость этого объекта составит 151,1 млн рублей.

В первой половине 2025 года будет рассмотрена документация для строительства еще одного футбольного поля — возле физкультурно-оздоровительного комплекса "Мещерский" в Нижнем Новгороде. После прохождения госэкспертизы станет известна его окончательная стоимость.

"После получения заключения будет проработана возможность реализации этих проектов", — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что новое футбольное поле с системой подогрева должно быть полностью готово к концу 2025 года.

Кроме того, в 2025 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" запланирована модернизация стадиона в рабочем поселке Вознесенское.

Проект включает:

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием;

- создание двух универсальных площадок для мини-футбола, баскетбола и волейбола;

- беговую легкоатлетическую дорожку;

- площадку для воркаута;

- установку двух трибун на 300 и 100 мест;

- обустройство раздевалок, освещения, ограждения и спортивного табло.

Предварительная стоимость модернизации стадиона оценивается в 86,6 млн рублей.