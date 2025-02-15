На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
21 февраля 2025 12:10  [110] Новые футбольные поля появятся в Нижегородской области
20 февраля 2025 22:00  [251] В Нижегородской области стартовал спортивный марафон "Сила России"
20 февраля 2025 17:45  [261] Чкаловскую лестницу защитят от повреждений перед стартом Кубка мира по айс-кроссу
20 февраля 2025 12:41  [2386] Мастер спорта СССР по плаванию Скрозников умер в Нижегородской области
19 февраля 2025 15:45  [247] Машковцев дал старт Первенству ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
19 февраля 2025 13:09  [417] Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут выставить на торги в рамках КРТ
19 февраля 2025 12:40  [396] Чкаловская лестница станет местом проведения Кубка мира по айс-кроссу
18 февраля 2025 13:19  [487] Известного тренера по лыжам Борзова похоронили в Нижегородской области
18 февраля 2025 11:55  [410] Компания "ЛУКОЙЛ" подготовила лыжную трассу в Кстовском округе
16 февраля 2025 09:03  [476] Форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе будет играть за "Динамо" из Тбилиси
Спорт

Новые футбольные поля появятся в Нижегородской области

21 февраля 2025 12:10  [110] Спорт

В 2025 году в Нижегородской области начнется строительство новых футбольных полей и обновление спортивной инфраструктуры. Министерство спорта региона сообщило ИА "Время Н", что проект футбольного поля "Академии 52" в Бору получил положительное заключение государственной экспертизы.  

Согласно оценке экспертов, сметная стоимость этого объекта составит 151,1 млн рублей.  

В первой половине 2025 года будет рассмотрена документация для строительства еще одного футбольного поля — возле физкультурно-оздоровительного комплекса "Мещерский" в Нижнем Новгороде. После прохождения госэкспертизы станет известна его окончательная стоимость.  

"После получения заключения будет проработана возможность реализации этих проектов", — уточнили в министерстве.  

Ранее сообщалось, что новое футбольное поле с системой подогрева должно быть полностью готово к концу 2025 года.  

Кроме того, в 2025 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" запланирована модернизация стадиона в рабочем поселке Вознесенское.  

Проект включает:  
- строительство футбольного поля с искусственным покрытием;  
- создание двух универсальных площадок для мини-футбола, баскетбола и волейбола;  
- беговую легкоатлетическую дорожку;  
- площадку для воркаута;  
- установку двух трибун на 300 и 100 мест;  
- обустройство раздевалок, освещения, ограждения и спортивного табло.  

Предварительная стоимость модернизации стадиона оценивается в 86,6 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 13:09  [417] Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут выставить на торги в рамках КРТ
05 февраля 2025 10:13  [590] Техническая готовность ФОКа в Сормове составляет 12%
27 января 2025 17:33  [493] Модульная лыжная база открылась в Починковском округе
24 января 2025 18:05  [583] Универсальную спортплощадку открыли в Володарске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph