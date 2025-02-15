Новые футбольные поля появятся в Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области начнется строительство новых футбольных полей и обновление спортивной инфраструктуры. Министерство спорта региона сообщило ИА "Время Н", что проект футбольного поля "Академии 52" в Бору получил положительное заключение государственной экспертизы.
Согласно оценке экспертов, сметная стоимость этого объекта составит 151,1 млн рублей.
В первой половине 2025 года будет рассмотрена документация для строительства еще одного футбольного поля — возле физкультурно-оздоровительного комплекса "Мещерский" в Нижнем Новгороде. После прохождения госэкспертизы станет известна его окончательная стоимость.
"После получения заключения будет проработана возможность реализации этих проектов", — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что новое футбольное поле с системой подогрева должно быть полностью готово к концу 2025 года.
Кроме того, в 2025 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" запланирована модернизация стадиона в рабочем поселке Вознесенское.
Проект включает:
- строительство футбольного поля с искусственным покрытием;
- создание двух универсальных площадок для мини-футбола, баскетбола и волейбола;
- беговую легкоатлетическую дорожку;
- площадку для воркаута;
- установку двух трибун на 300 и 100 мест;
- обустройство раздевалок, освещения, ограждения и спортивного табло.
Предварительная стоимость модернизации стадиона оценивается в 86,6 млн рублей.
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