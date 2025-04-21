Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов в нижегородском аэропорту имени Чкалова были сняты утром в 6:00 по московскому времени. Об этом информирует официальный телеграм-канал Росавиации.

Как уточняется в сообщении, меры временного характера были введены для обеспечения безопасности полетов. Причины, по которым потребовалось ограничить работу воздушной гавани, не раскрываются.

В период действия ограничений один из самолетов, направлявшийся в Нижний Новгород, был вынужден изменить маршрут и направиться на запасной аэродром.

На текущий момент работа аэропорта полностью восстановлена, воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что утром 24 апреля над Нижегородской областью были сбиты 4 украинских дрона. По информации губернатора Глеба Никитина, обошлось без повреждений.