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Общество

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

24 апреля 2025 07:47  [108] Общество
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов в нижегородском аэропорту имени Чкалова были сняты утром в 6:00 по московскому времени. Об этом информирует официальный телеграм-канал Росавиации.

Как уточняется в сообщении, меры временного характера были введены для обеспечения безопасности полетов. Причины, по которым потребовалось ограничить работу воздушной гавани, не раскрываются.

В период действия ограничений один из самолетов, направлявшийся в Нижний Новгород, был вынужден изменить маршрут и направиться на запасной аэродром.

На текущий момент работа аэропорта полностью восстановлена, воздушное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что утром 24 апреля над Нижегородской областью были сбиты 4 украинских дрона. По информации губернатора Глеба Никитина, обошлось без повреждений. 

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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