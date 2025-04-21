Что сказал губернатор Никитин о новой атаке БПЛА на Нижегородскую область Происшествия

Попытка ВСУ атаковать Нижегородскую область с помощью БПЛА провалилась. Дроны уничтожены, повреждений нет. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, отразить атаку четырех дронов удалось при помощи средств ПВО и РЭБ сегодня утром.

Предварительно, обошлось без последствий и пострадавших.

Ранее сообщалось, что беспилотники доставят лекарства в три нижегородские больницы. Как отличить БПЛА от самолета - читайте здесь.