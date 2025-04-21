25-летний мужчина утонул в Дзержинске Происшествия

В Дзержинске Нижегородской области произошел трагический случай — в озере Святом утонул 25-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы вечером 17 апреля. На место выехали спасатели, которые начали поисковые работы.

Однако в первые сутки тело обнаружить не удалось. Поиски продолжались несколько дней.

Только 23 апреля спасателям удалось найти и извлечь из воды тело погибшего.

Ранее сообщалось, что нижегородский рыбак запутался в сетях и утонул.

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