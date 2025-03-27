Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области Происшествия

Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда достали тело 65-летнего мужчины из реки Санохта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, трагедия произошла ночью вблизи деревни Ванисово Чкаловского округа, когда мужчина занимался установкой рыболовных сетей.

Предположительно, он запутался в снастях и не смог выбраться.

Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, рыбакам запретили выходить на тонкий лед из-за завершения сезона зимней рыбалки в регионе.