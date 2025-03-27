Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области

Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда достали тело 65-летнего мужчины из реки Санохта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
По предварительным данным, трагедия произошла ночью вблизи деревни Ванисово Чкаловского округа, когда мужчина занимался установкой рыболовных сетей.
Предположительно, он запутался в снастях и не смог выбраться.
Детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, рыбакам запретили выходить на тонкий лед из-за завершения сезона зимней рыбалки в регионе.
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