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Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области

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Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда достали тело 65-летнего мужчины из реки Санохта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, трагедия произошла ночью вблизи деревни Ванисово Чкаловского округа, когда мужчина занимался установкой рыболовных сетей.

Предположительно, он запутался в снастях и не смог выбраться.

Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, рыбакам запретили выходить на тонкий лед из-за завершения сезона зимней рыбалки в регионе.

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Теги:
Водоёмы Утонувшие Чкаловский г.о.
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