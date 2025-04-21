ФСБ пресекла попытку теракта на нефтехимзаводе в Нижегородской области Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку диверсии на стратегически важном объекте нефтехимической промышленности в Нижегородской области. Как пишет ТАСС, теракт готовили двое выходцев из стран Средней Азии, действовавшие по указанию украинского куратора.

По данным спецслужбы, задержанные придерживались взглядов международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Они извлекли из заранее подготовленного тайника FPV-дроны, оснащённые самодельными взрывными устройствами, и намеревались использовать их для атаки на промышленный объект.

Во время попытки задержания злоумышленники оказали вооружённое сопротивление. В результате ответных действий правоохранителей оба были нейтрализованы.

На месте операции сотрудники ФСБ обнаружили два беспилотных летательных аппарата с боевыми зарядами иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Кроме того, в мобильных устройствах подозреваемых найдены переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, а также координаты схрона, где находились оружие и взрывчатые вещества.

Напомним, утром 24 апреля в Нижегородской области были сбиты четыре украинских дрона.