ИТ-кампус "НЕЙМАРК" презентовали пермским школьникам в рамках стратегической сессии Минобрнауки РФ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и студенты нижегородских вузов принимают участие в стратсессии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Она проходит с 23 по 25 апреля в Перми.

Нижегородскую область представляют пять студентов высших учебных заведений региона. Всего в мероприятии участвуют более 100 студентов из 25 кампусов, создающихся в 23 регионах страны.

Также в рамках мероприятия проходят встречи с будущими абитуриентами. Директор по образованию ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин рассказал о перспективных ИТ-профессиях, которые можно освоить в нижегородском ИТ-кампусе, карьерных возможностях в цифровой сфере и важности осознанного выбора вуза уже на этапе школьного обучения.

«Университет «НЕЙМАРК», развивая собственный ИТ-кампус, активно вовлечен в формирование образовательной экосистемы будущего. Участие в стратегической сессии – еще один шаг к интеграции в единую сеть сверхсовременных российских кампусов и реализации принципов «образование через практику», - подчеркнул Алексей Хабибуллин.

В ходе стратсессии её участники будут разрабатывать решения для развития сети современных университетских кампусов, создаваемых в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Эти пространства откроют студентам и ученым доступ к передовым лабораториям и технологиям, международным исследовательским проектам, взаимодействию с ведущими учеными, новым образовательным и культурным инициативам.

Также представительница нижегородской делегации - студентка ННГАСУ - принимает участие в специальном арт-треке стратегической сессии. Его итогом станет выставка полотен студентов-художников из регионов-участников федерального проекта «Создание современных кампусов».

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще 8 проектов были определены отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также два проекта в Москве - на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».