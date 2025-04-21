Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2025 11:56  [22] Переехавшая в Нижегородскую область немка Лиане Килинч получила гражданство РФ
24 апреля 2025 11:36  [63] "Валдаи" запустили по маршруту Нижний Новгород — Бор с 24 апреля
24 апреля 2025 11:15  [83] Программу поддержки студентов-медиков расширяют в Нижегородской области
24 апреля 2025 10:47  [82] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" презентовали пермским школьникам в рамках стратегической сессии Минобрнауки РФ
24 апреля 2025 10:40  [99] Поликлиника №21 Нижнего Новгорода получила передвижной цифровой маммограф
24 апреля 2025 10:36  [82] До 30 апреля нижегородцы могут заявить свои экологические инициативы на первый конкурс Президентского фонда природы
24 апреля 2025 10:34  [91] Нижний Новгород принимает финалистов Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности и защиты Родины"
24 апреля 2025 10:31  [135] Канадская семья Фейнстра показала свой дом в Нижегородской области
24 апреля 2025 09:38  [127] В Госдуме хотят обязать россиян согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду
24 апреля 2025 09:10  [159] Нижегородский минздрав разъяснил ситуацию с препаратами для лечения муковисцидоза
Общество

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" презентовали пермским школьникам в рамках стратегической сессии Минобрнауки РФ

24 апреля 2025 10:47  [82] Общество
ИТ-кампус НЕЙМАРК презентовали пермским школьникам в рамках стратегической сессии Минобрнауки РФ

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и студенты нижегородских вузов принимают участие в стратсессии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Она проходит с 23 по 25 апреля в Перми.

Нижегородскую область представляют пять студентов высших учебных заведений региона. Всего в мероприятии участвуют более 100 студентов из 25 кампусов, создающихся в 23 регионах страны. 

Также в рамках мероприятия проходят встречи с будущими абитуриентами. Директор по образованию ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин рассказал о перспективных ИТ-профессиях, которые можно освоить в нижегородском ИТ-кампусе, карьерных возможностях в цифровой сфере и важности осознанного выбора вуза уже на этапе школьного обучения.

«Университет «НЕЙМАРК», развивая собственный ИТ-кампус, активно вовлечен в формирование образовательной экосистемы будущего. Участие в стратегической сессии – еще один шаг к интеграции в единую сеть сверхсовременных российских кампусов и реализации принципов «образование через практику», - подчеркнул Алексей Хабибуллин.

В ходе стратсессии её участники будут разрабатывать решения для развития сети современных университетских кампусов, создаваемых в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Эти пространства откроют студентам и ученым доступ к передовым лабораториям и технологиям, международным исследовательским проектам, взаимодействию с ведущими учеными, новым образовательным и культурным инициативам.

Также представительница нижегородской делегации - студентка ННГАСУ - принимает участие в специальном арт-треке стратегической сессии. Его итогом станет выставка полотен студентов-художников из регионов-участников федерального проекта «Создание современных кампусов».

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. 

В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. 

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще 8 проектов были определены отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также два проекта в Москве - на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Минобрнауки Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph