Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 апреля 2025 11:13  [54] Выставка "Дороги Победы" открыта на железнодорожном вокзале Нижний Новгород
23 апреля 2025 16:56  [363] Усилен контроль за гаджетами на вокзалах и в аэропорту Нижегородской области
22 апреля 2025 19:25  [500] Озвучена стоимость билетов на "Валдаи" из Нижнего Новгорода до Макарьева
22 апреля 2025 16:47  [508] Нижегородский сенатор и экс-гитарист "Любэ" сочинил песню к военному фильму
22 апреля 2025 16:33  [299] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов, жители которых чаще всего приезжают в горы Сочи
22 апреля 2025 11:33  [360] "Ростелеком" представил "Историю нашей Победы" в городе-герое Волгограде
21 апреля 2025 19:09  [470] Площадь Трудовой доблести может появиться в Нижнем Новгороде
21 апреля 2025 17:36  [376] Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia – 2025
21 апреля 2025 17:14  [110] Школа-студия МХАТ привозет в Дзержинск дипломные спектакли и мастер-классы
21 апреля 2025 13:33  [397] Конкурс на проектирование и строительство Триумфальной арки готовят в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Выставка "Дороги Победы" открыта на железнодорожном вокзале Нижний Новгород

24 апреля 2025 11:13  [54] Культура и отдых
Выставка Дороги Победы открыта на железнодорожном вокзале Нижний Новгород

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога запустила серию выставок «Дороги Победы» (0+) в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первая из них, посвященная работе железнодорожного транспорта в годы войны, открылась на вокзальном комплексе Нижний Новгород.

«Железнодорожники даже в условиях военного времени в кратчайший срок восстанавливали разрушенные пути, связь, управление движением. Они обеспечивали быструю и бесперебойную доставку к фронту огромного количества войск, боевой техники и вооружения. Те, кто трудился в депо и на станциях в тылу – помогали всеми силами» - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Экспозиция представляет собой плакатную выставку с авторскими текстами от ведущих специалистов по железным дорогам, архивными фотографиями, картами и инфографикой, которая в доступном формате расскажет посетителям о неоценимом вкладе железных дорог в Великую Победу.

С 1 мая выставка разместится еще и на главной улице столицы Приволжья – Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол). Экспозицию можно посетить до конца 2025 года. Вход свободный для всех желающих.

Выставки «Дороги Победы» откроются на железнодорожных вокзалах Кирова, Казани, Мурома, Ижевска и Канаша в апреле-мае текущего года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка ГЖД День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph