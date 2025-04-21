Выставка "Дороги Победы" открыта на железнодорожном вокзале Нижний Новгород Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога запустила серию выставок «Дороги Победы» (0+) в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первая из них, посвященная работе железнодорожного транспорта в годы войны, открылась на вокзальном комплексе Нижний Новгород.

«Железнодорожники даже в условиях военного времени в кратчайший срок восстанавливали разрушенные пути, связь, управление движением. Они обеспечивали быструю и бесперебойную доставку к фронту огромного количества войск, боевой техники и вооружения. Те, кто трудился в депо и на станциях в тылу – помогали всеми силами» - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Экспозиция представляет собой плакатную выставку с авторскими текстами от ведущих специалистов по железным дорогам, архивными фотографиями, картами и инфографикой, которая в доступном формате расскажет посетителям о неоценимом вкладе железных дорог в Великую Победу.

С 1 мая выставка разместится еще и на главной улице столицы Приволжья – Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол). Экспозицию можно посетить до конца 2025 года. Вход свободный для всех желающих.

Выставки «Дороги Победы» откроются на железнодорожных вокзалах Кирова, Казани, Мурома, Ижевска и Канаша в апреле-мае текущего года.