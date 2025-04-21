Как продвигается разработка концепции ревитализации квартала "Сименс и Гальске" Общество

Фото: Кира Мишина

Концепция воссоздания исторического квартала "Сименс и Гальске" в Приокском районе Нижнего Новгорода находится на стадии уточнений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "АСИРИС".

Как подчеркнули в ведомстве, концепция будет доработана с учетом интересов потенциальных пользователей квартала и возможного инвестора территории.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде стартовала процедура изъятия одного из деревянных домов в историческом квартале "Сименс и Гальске".

Напомним, первоначальный вариант подразумевал снос квартала, однако затем власти приняли решение о сохранении исторических домов.