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Общество

Отопительный сезон решили возобновить в Павловском округе из-за похолодания

24 апреля 2025 15:08  [105] Общество
Отопление снова включат в Павловском округе

Фото: Кира Мишина

В связи с прогнозируемым резким похолоданием в Павловском округе Нижегородской области принято решение о возобновлении отопительного сезона с 25 апреля. Об этом сообщили представители администрации округа на своей официальной странице в социальной сети.

При этом еще накануне СМИ писали, что Павловский округ стал первым в регионе, где завершили отопительный сезон. 

По данным местных властей, распоряжение о возобновлении отопительного сезона доведено до руководителей теплоснабжающих организаций, бюджетных учреждений, административно-территориальных управлений, предприятий ЖКХ и прочих заинтересованных структур. Подача тепла будет осуществляться с учётом технических возможностей каждой организации.

Жителям округа рекомендуют следить за информацией от управляющих компаний и быть внимательными к изменениям погодных условий.

В Нижнем Новгороде завершать отопительный сезон пока не планируют.

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Теги:
ЖКХ Отопительный сезон Павловский район
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