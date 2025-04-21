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Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода вырос вдвое за пять лет

24 апреля 2025 16:30  [46] Экономика
Бюджет Нижнего Новгорода вырос вдвое за пять лет

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бюджет Нижнего Новгорода вырос вдвое за пять лет. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев 24 апреля на заседании гордумы, выступая с отчетом о работе администрации за 2024 год.

В прошлом году доходы муниципальной казны составили 73,5 млрд рублей, что почти на 7 млрд больше, чем годом ранее. Расходы достигли 77 млрд рублей, при этом около 40% из них были направлены на инвестиционные цели.

Кроме того, произошло снижение расходов на обслуживание муниципального долга. Если в 2019 году на эти цели было потрачено 769 млн рублей, то в 2024 году — всего 45 млн рублей.

Динамика социально-экономических показателей подтверждает устойчивое развитие Нижнего Новгорода. Так, за пять лет объем производства городских предприятий увеличился почти вдвое и достиг 1,6 трлн рублей по итогам 2024 года. Инвестиционная активность в городе также значительно возросла. Объем вложений в основной капитал вырос почти в три раза. Проекты реализуются в различных сферах: от промышленности и транспорта до жилищного строительства и туризма.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород направит дополнительные 600 млн рублей на благоустройство и дороги.

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Теги:
Бюджет Гордума
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