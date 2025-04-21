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Экономика

Депутаты ЗСНО обсудили проект изменений в областной бюджет на 2025 год

22 апреля 2025 09:40  [87] Экономика
Депутаты ЗСНО обсудили проект изменений в областной бюджет на 2025 год

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по бюджету и налогам. Парламентарии обсудили проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Так, законопроектом предусмотрено увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета почти на 830 млн рублей. Средства будут направлены на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Региональное софинансирование составит 34,5 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что развитие беспилотной отрасли – приоритетное направление для России. Регион получит средства в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». «Благодаря поддержке федерального центра в Нижегородской области будут развиваться разработка и серийное производство беспилотных авиационных систем, а также их компонентов и материалов», - отметил Евгений Люлин.

«С учетом предлагаемых изменений комитет принял решение рекомендовать проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 24 апреля», - отметил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

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Теги:
Бюджет Деньги Законодательное собрание
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