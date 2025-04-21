Участок Покровки в Нижнем Новгороде локально отремонтируют Общество

В этом году на участке улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде пройдет локальный ремонт. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев 24 апреля на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ.

По словам градоначальника, небольшие работы пройдут на отрезке Покровки от площади Горького до улицы Октябрьской.

"От площади Минина до Октябрьской состояние улицы нормальное", - отметил Шалабаев.

Ранее сообщалось, что нижегородцы пожаловались на разбитые тротуары в центре Нижнего Новгорода.