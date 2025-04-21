Украинские дроны снова пытались атаковать Нижегородскую область Происшествия

Два украинских БПЛА самолетного типа сбили в Нижегородской области, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, с 20:10 24 апреля до 6:00 25 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 79 дронов. Как и днем ранее, больше всего "птичек" убрали над территорией Крым (59). Еще 11 беспилотников сбили над Черным морем, четыре - в Белгородской области, по два - в Курской и Ивановской областях.

Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще двух дронов над Нижегородской областью. Об этом в своем телеграм-канале высказался Глеб Никитин. Губернатор заверил, что в результате никаких повреждений.