План "Ковер" сняли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

План "Ковер" вводился в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА утром 25 апреля. В настоящее время ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты, сообщили в Росавиации.

Отметим, что официальное сообщение о введении очередных ограничений в воздушной гавани появилось в телеграм-канале Росавиации в 5:45. Отмечалось, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. А уже в 6:10 появилась информация о снятии ограничений. Вскоре Минобороны РФ доложило об уничтожении над регионом двух украинских БПЛА.

Напомним, что накануне аэропорт также работал с ограничениями. Причина та же.