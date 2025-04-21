План "Ковер" сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

План "Ковер" вводился в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА утром 25 апреля. В настоящее время ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты, сообщили в Росавиации.
Отметим, что официальное сообщение о введении очередных ограничений в воздушной гавани появилось в телеграм-канале Росавиации в 5:45. Отмечалось, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. А уже в 6:10 появилась информация о снятии ограничений. Вскоре Минобороны РФ доложило об уничтожении над регионом двух украинских БПЛА.
Напомним, что накануне аэропорт также работал с ограничениями. Причина та же.
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