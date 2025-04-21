Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2025 07:46  [57] Региональные льготы на проезд в нижегородских электричках вводятся с 25 апреля
25 апреля 2025 07:42  [70] Обмеление Волги ставит под угрозу речные маршруты в Нижегородской области
25 апреля 2025 07:35  [103] План "Ковер" сняли в аэропорту Нижнего Новгорода
24 апреля 2025 19:15  [258] Участок Покровки в Нижнем Новгороде локально отремонтируют
24 апреля 2025 19:00  [248] Движение ограничат на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду из-за ремонта
24 апреля 2025 18:50  [254] Нижегородцы обеспечены детсадами на 100%
24 апреля 2025 18:35  [329] Звание "Почетный ветеран" присвоено еще 30 нижегородцам
24 апреля 2025 18:15  [287] Ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде займет три года
24 апреля 2025 18:00  [241] Андрей Чугунов: "Системность работы в школах - еще на этапе становления"
24 апреля 2025 17:45  [253] 76 неправильно припаркованных самокатов увезли на штрафстоянку в Нижнем Новгороде
Общество

Обмеление Волги ставит под угрозу речные маршруты в Нижегородской области

25 апреля 2025 07:42  [70] Общество
Обмеление Волги ставит под угрозу речные маршруты в Нижегородской области

Резкое снижение уровня воды в Волге может сорвать планы по запуску речных перевозок в Нижегородской области в этом сезоне. Об этом сообщил глава минтранса региона Павел Саватеев во время заседания Закобрания 24 апреля.

По его словам, уровень воды в главной реке области опустился до критической отметки, которая не фиксировалась с 1890 года. Это вызывает серьёзную обеспокоенность у властей и может повлиять на реализацию ранее запланированных маршрутов.

В частности, под угрозой оказались рейсы скоростных судов по внутренним направлениям. Ранее в этом году планировалось расширить навигацию, добавив маршруты до Работок, Горбатова и Дудина монастыря.

Директор судоходной компании "Водолет" Никита Итальянцев, также присутствовавший на заседании, допустил возможность замены некоторых маршрутов, обслуживаемых судами типа "Валдай" и "Метеор".

В министерстве транспорта региона подчеркнули, что окончательное решение о корректировке графика навигации будет принято в ближайшие недели. В настоящее время продолжается наблюдение за уровнем воды в реке.

Напомним, что с 24 апреля "Валдаи" запустили из Нижнего Новгорода на Бор. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Минтранс Речные перевозки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph