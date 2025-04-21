Обмеление Волги ставит под угрозу речные маршруты в Нижегородской области Общество

Резкое снижение уровня воды в Волге может сорвать планы по запуску речных перевозок в Нижегородской области в этом сезоне. Об этом сообщил глава минтранса региона Павел Саватеев во время заседания Закобрания 24 апреля.

По его словам, уровень воды в главной реке области опустился до критической отметки, которая не фиксировалась с 1890 года. Это вызывает серьёзную обеспокоенность у властей и может повлиять на реализацию ранее запланированных маршрутов.

В частности, под угрозой оказались рейсы скоростных судов по внутренним направлениям. Ранее в этом году планировалось расширить навигацию, добавив маршруты до Работок, Горбатова и Дудина монастыря.

Директор судоходной компании "Водолет" Никита Итальянцев, также присутствовавший на заседании, допустил возможность замены некоторых маршрутов, обслуживаемых судами типа "Валдай" и "Метеор".

В министерстве транспорта региона подчеркнули, что окончательное решение о корректировке графика навигации будет принято в ближайшие недели. В настоящее время продолжается наблюдение за уровнем воды в реке.

Напомним, что с 24 апреля "Валдаи" запустили из Нижнего Новгорода на Бор.