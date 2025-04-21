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Общество

Речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления рек

21 апреля 2025 15:25  [138] Общество
Речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления Волги и Оки

Речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления Волги и Оки. Об этом стало известно на заседании постоянной думской комиссии по транспорту. 

Депутаты поинтересовались у гендиректора общества с ограниченной ответственностью "Компания по развитию скоростного судоходства "Водолет" Никиты Итальянцева, как скажутся обмеление рек на работе речного транспорта. 

Он отметил, что скорее всего, какие-то направления будут заменены, но окончательно пока перечислить их не может - в компании ждут прогноза по водности.

"Не хочется паники наводить пока не имеем окончательного прогноза. Он пессимистичный. Но у наших "Валдаев" маленькая осадка, так что не должно сильно сказаться", - сказал он.

Никита Итальянцев добавил, что компания в этом году планировала сделать тестовый рейс до Выксы - продлить до города существующий ныне маршрут до Мурома. Но скорее всего, от этого придется отказаться из-за перекатов, которые даже "Валдаю" будет сложно преодолеть. 

По его словам, работу начнут там, где "с глубинами все понятно". Также он добавил, что обмеление сильно повлияло на работу компании.

"Например, раньше обходились одним понтоном и нам хватало. Теперь, скорее всего, придется расставлять по несколько понтонов, чтобы обеспечить глубину и подход судна", - сказал он. 

Навигация, как сообщил Никита Итальянцев, начнется с 23 апреля. 

Ранее сообщалось, что в апреле планируется запустить "Валдаи" между Нижним Новгородом и Бором. Также обсуждался вопрос запуска прямых речных рейсов в Пермь и Тольятти. 

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Теги:
Гордума Навигация Речные перевозки
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