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Общество

"Валдаи" запустили по маршруту Нижний Новгород — Бор с 24 апреля

24 апреля 2025 11:36  [90] Общество
Первый метеор отправился в рейс из Нижнего Новгорода на Бор

Фото: Кира Мишина

Навигационный сезон 2025 года стартовал с запуска "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор. Судна отправились в рейс 24 апреля, сообщили в компании "Водолет". 

Стоимость билета составляет 120 рублей.  Длительность поездки - 15 минут. 

По будням "Валдаи" будут отправляться каждые 50 минут, начиная с 7:50 из Нижнего Новгорода и с 8:15 - из города Бора. По выходным и праздникам судна начнут курсировать с 10:00 из Нижнего Новгорода, увеличится и интервал движения.

Последние рейсы запланированы на 18:30 и 18:55 соответственно вне зависимости от дня недели.

Ранее сообщалось, что теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области. 

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Теги:
Водный транспорт Навигация Речные перевозки
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