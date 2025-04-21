"Валдаи" запустили по маршруту Нижний Новгород — Бор с 24 апреля Общество

Фото: Кира Мишина

Навигационный сезон 2025 года стартовал с запуска "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор. Судна отправились в рейс 24 апреля, сообщили в компании "Водолет".

Стоимость билета составляет 120 рублей. Длительность поездки - 15 минут.

По будням "Валдаи" будут отправляться каждые 50 минут, начиная с 7:50 из Нижнего Новгорода и с 8:15 - из города Бора. По выходным и праздникам судна начнут курсировать с 10:00 из Нижнего Новгорода, увеличится и интервал движения.

Последние рейсы запланированы на 18:30 и 18:55 соответственно вне зависимости от дня недели.

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