"Валдаи" запустили по маршруту Нижний Новгород — Бор с 24 апреля

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Навигационный сезон 2025 года стартовал с запуска "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор. Судна отправились в рейс 24 апреля, сообщили в компании "Водолет".
Стоимость билета составляет 120 рублей. Длительность поездки - 15 минут.
По будням "Валдаи" будут отправляться каждые 50 минут, начиная с 7:50 из Нижнего Новгорода и с 8:15 - из города Бора. По выходным и праздникам судна начнут курсировать с 10:00 из Нижнего Новгорода, увеличится и интервал движения.
Последние рейсы запланированы на 18:30 и 18:55 соответственно вне зависимости от дня недели.
Ранее сообщалось, что теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области.
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