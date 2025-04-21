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Общество

Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 25 апреля

25 апреля 2025 09:02  [41] Общество
Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 25 апреля

Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Были отложены рейсы в Москву и египетскую Хургаду. В столицу России самолет должен был вылететь в 8:20, но отправится в 9:20. В Хургаду перенесли с 6:50 на 7:50. 

Причиной сбоев в расписании стали ограничения, временно введенные в аэропорту имени Чкалова на вылет и прием воздушных судов. 

Известно, что незадолго до этого в воздушном пространстве над Нижегородской областью были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 

Добавим, что накануне в аэропорту также вводились ограничения по той же причине

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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