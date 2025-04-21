Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Были отложены рейсы в Москву и египетскую Хургаду. В столицу России самолет должен был вылететь в 8:20, но отправится в 9:20. В Хургаду перенесли с 6:50 на 7:50.
Причиной сбоев в расписании стали ограничения, временно введенные в аэропорту имени Чкалова на вылет и прием воздушных судов.
Известно, что незадолго до этого в воздушном пространстве над Нижегородской областью были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Добавим, что накануне в аэропорту также вводились ограничения по той же причине.
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