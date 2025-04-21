50-тонный элемент метрощита установили в котловане на площади Сенной

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Метростроители в Нижнем Новгороде успешно смонтировали главную часть тоннелепроходческого комплекса в котловане на площади Сенной. Об этом сообщает телеграм-канал "МетроНН".
С помощью 400-тонного специального крана в котлован был опущен и смонтирован 50-тонный ротор, основной элемент тоннелепроходческого щита (ТПМК).
Следующим этапом станет монтаж остального оборудования комплекса, в том числе самой объёмной части — так называемой "юбки" — защитной оболочки, внутри которой осуществляется укладка обделки тоннеля, работа блокоукладчика и шнека. Передняя часть ТПМК включает в себя рабочий орган с породоразрушающим инструментом, привод и систему продвижения (домкраты).
Длина головной части щита вместе с "юбкой" составляет около 8,5 метра. После полной сборки длина ТПМК достигнет 80 метров. К головной части будут присоединены пять технологических телег, оснащённых необходимым оборудованием для производства подземных работ.
Видео: Telegram-канал "МетроНН"
По оценке специалистов, выбранный способ поэтапной сборки позволяет значительно сократить сроки подготовки и ускорить начало проходки второго тоннеля, как и было запланировано.
Ранее сообщалось, что проект достройки линии нижегородского метро до площади Сенной вновь направят на госэкспертизу.
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